"Любовники?": Собчак окружили полуголые мужчины

Рядом со знаменитостью заметили двух накачанных артистов

Ксения Собчак разместила в социальных сетях провокационное фото. На нем она стоит с двумя накачанными мужчинами в откровенных нарядах, их лица скрывают респираторы. Скорее всего, это артисты, выступавшие со звездой на одном мероприятии.

Телевезда подписала снимок так: "встреча с одноклассниками прошла удачно!". Комментаторы оценили чувство юмора Собчак и оставили несколько ироничных сообщений:

"Боюсь представить, как выглядит классный руководитель!", "Мне нужен такой костюм, жену буду встречать", "Киркорова обокрали", "Вот это школьная форма".

Злопыхатели не упускают возможности указать Ксении Анатольевне на недостатки во внешности и предполагают, что респираторы нужны танцорам, чтобы не чувствовать неприятный запах, исходящий от бывшей ведущей "Дома-2". Кто-то думает, что на снимке знаменитость позирует с двумя новыми любовниками.

"Уже новых любовников нашла", "Кака же страшила посередине", "Почему у таких красивых родителей такой ребенок", "Новые любовники?", "От Ксюши так пахнет, что они респираторы надели?", "Ксюшенька, это твои любовники?",

– поинтересовались комментаторы.

Ранее в Сети обругали старшую дочь Максима Виторгана за "голый" снимок.