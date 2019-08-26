"Кошмар": дочке Виторгана досталось за "голый" снимок

Девушку обругали за естественность

Дочь Максима Виторгана поделилась в Instagram фото с "голым" лицом – Полина смыла весь макияж и показала, как выглядит без фильтров и фотошопа. Комментаторы принялись обсуждать фото и разделились на два лагеря: одни восхищаются внешностью Полины Виторган, другие – в ужасе от такой естественности.

Некоторые пользователи посоветовали дочери актера и режиссера больше пользоваться косметикой.

"Аааа, какая хорошая))))) чудо!", "Бомба", "Настоящая", "Вот что значит естественная красота", "До чего же страшна. Это не естественная красота, это жесть полная!", "Кошмар, лучше бы с макияжем", "Где вы милую девушку нашли?",

– высказались подписчики.

Полина Виторган – старшая дочка Максима Виторгана и его первой жены Виктории Верберг. Сейчас девушке 23 года, она пошла по стопам знаменитых родственников и закончила ГИТИС. Она уже успела сняться в нескольких картинах: "Дневник доктора Зайцевой", "Майские ленты", "Квартет".