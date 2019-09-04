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"Это не Алла": от потекшей Пугачевой у публики "перехватило дыхание"

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Игривая Примадонна неприятно поразила поклонников

Звезда предстала в своем естестве. Пользователи были сбиты с толку и не узнали Аллу Борисовну.

У певицы сегодня, похоже, шаловливое настроение – она наслаждается седьмой молодостью, морем и солнцем. Небывалый случай – крайне редко радующая поклонников свежими кадрами Примадонна выложила целых два подряд в своем Instagram. На фото Пугачева с влажными волосами и минимумом макияжа показывает лицо в веснушках и счастливо улыбается.

"Обожаю солнце,но оно мне противопоказано.5 минут в море и на солнце,результат на лице.Веснушки.Может это 7 молодость пришла?" – кокетливо написала она.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Мнения подписчиков разделились. Некоторые задались вопросом, не взломали ли страницу звезды – настолько неудачным сочли снимок с потекшим макияжем. Впрочем, большая часть пользователей восхитилась вечно молодой Примадонной, отметив, что от солнечного селфи у них "перехватило дыхание" (орфография и пунктуация сохранены).

"Алла, открыла инстаграм и первое фото ваше ....и дыхание перехватило.... какая же вы красивая И веснушки вам очень идут. Пожалуйста выкладывайте чаще свои фотографии, на вас просто не налюбуешься . Обожаю",  "Не хочу на такое фото смотреть, эта не Алла!" "Привет старуха как дети поживают?" "Что это за черные, размазанные стрелки под глазами….?!" "Ваша молодость и не уходила. Пою ваши песни вместе с Вами всю жизнь. Обожаю Вас и Вашу семью" "Алла Борисовна,выглядите потрясающе! Просто перфект,для своих 28 лет отлично!"

– высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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