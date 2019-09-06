Примадонна дала повод для жарких споров

Алла Пугачева сфотографировала необычное – мохнатое - дерево и выложила кадр в Instagram. Многие поклонники артистки решили, что экзотическая пальма напоминает ее бывшего мужа – Филиппа Киркорова.



"Вот такое дерево нашла. Находка для модельеров", – сообщила Примадонна под фото.

На публикацию звезды откликнулись больше 42 тысяч человек. Но их мнения разошлись. Одни утверждали, что дерево похоже на поп-короля в концертном костюме:

"Так это ФИЛЯ", "На Филиппа Киркорова похоже дерево", "Мне тоже так показалось, или будуший костюм для Филиппа Киркорова будет шикарный!", "Да это костюм для Филиппа", "Для нового шоу Филиппа", "Новый лук для короля эстрады", "Киркорову пустить на костюм", "Киркоров непременно скопирует это дерево. Обязательно будет носить его на голове или костюм сошьет. Все, чем восхищается Алла, то тут же переходит к Филе", "Да нет, это Киркоров грим не снял", "Сорт дерева имени Киркорова", "Для модельеров Киркорова", "Похоже на новый прикид Филиппа!", "Сначала подумала, что Филипп в перьях", "Думала, что это Киркорова со спины сфотографировали".

У некоторых возникли другие ассоциации. "Похоже на Ваш парик", "Ой, как будто прическа Пугачевой", "Это дерево напоминает мне Ваши сценические платья 80-х. Безусловно, в хорошем понимании этого смысла," "Расходимся – это она про Максима", "Я думала это Леди Гага", "Жена издалека это дерево за Пугачеву приняла", – написали такие певице.

Остальные восхищались Пугачевой и советовали ей заняться дизайном одежды: "Вы и здесь оригинальны", "Алла Борисовна всегда найдет что-то необычное", "Вы художник от Бога, – во всем", "Круто", "Прекрасная", "Вам, Аллочка, самой пора модельером быть".

Пугачева нечасто делится в соцсети новыми снимками, но за последние дней она несколько отметилась там, что порадовало поклонников. "Вот, Алла Борисовна, Вы тоже подсели на инстаграмм!.. Это прекрасно!" – восхитилась одна фанатка.

Ранее звезда также удивила фанатов, но собственным непривычным видом. С влажными волосами, минимумом макияжа и лицом в веснушках они ее не узнали. До этого она засветилась с Лаймой Вайкуле в ресторане. Артистки зажигательно спели на дне рождения приятеля.