Пугачевой запретили выходить из дома

Публика больше не хочет видеть Примадонну

Звезду упрекнули в вульгарном поведении и призвали уйти в отшельники.

Алла Борисовна не раз восхищала поклонников умением подмечать прекрасное и необычное в обыденных на первый взгляд вещах. Ранее она выложила забавное фото с мохнатым деревом, а в этот раз поделилась вечерним пейзажем.

"Гори,гори,моя звезда...." – подписала она фото.

Однако и здесь завистники нашли, к чему придраться. Примадонну облили грязью, припомнив прошлые "грехи". Пользователи оставили откровенно хамские комментарии, назвав смех Пугачевой "вульгарным ржанием". Прошлись и по ее манере одеваться, обсмеяв за мини-юбки, и по внешности, обвинив в пристрастии к пластическим операциям (орфография и пунктуация сохранены).

"Так лучше, когда Борисовна за кадром и вульгарного ржания не слышно", "Так пусть не выкладывает смшные фото в коротких юбочках и перетянутым лицом,и ржать не будут.." "Уже обнаглела старуха, "звезда" *****! Твоя звезда закатилась уже как 20лет назад! Сиди уж в своём пыльном замке и не высовывайся, надоела людям, неужели не понятно!!"

– ядовито написали они.

Впрочем, грубиянов поставили на место поклонники певицы, упрекнув в отсутствии хороших манер. Примадонну заверили, что ее звезда будет гореть вечно.

"Отсутствие воспитания, не даёт право Вам так обращаться и писать Алле Борисовне Пугачёвой. Учитесь объективно давать себе оценку", "Наша Любимая Алла Борисовна ,горите долго и светло ЛЮБИМ" – высказались защитники.