Отпрыск звездной семьи добился успеха без помощи родственников

Никита Пресняков выложил в соцсети студийную версию песни "Statues". Подписчики, удивленные и покоренные сильным вокалом молодого певца и музыканта, засыпали его комплиментами и решили, что именно он должен представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение", где когда-топобывала его знаменитая бабушка.

"Мультивселенная – Статуи (Живые)", – подписал видео внук Аллы Пугачевой. В ролике он и его группа исполняют композицию.

Комментаторы не заставили себя ждать. Они отреагировали активно и восхищенно, обсудив и то. достоин ли парень звездных родственников:

"Красивый голос!!! Красивая музыка!!! Красивое исполнение!!! Никита, ты суперталант, обязательно покоришь весь мир!!!", "Очень здорово!", "Голос просто бомба", "Прямо вот душу растеребили... ", "Пой,Никита, пой!!! Гордимся тобой!!!", "Очень понравилось, мурашки бегали", "Хитяра", "Это нереально круто! Супер! Шикарно! Кайф", "Представьте нашу страну на конкурсе "Евровидение с этой песней!", "Реально цепануло! Никита, голос нереальный. Музыка – топ! Умничка! Природа на тебе не отдохнула!!!", "Да, действительно, гены сыграли свою роль", "Молодец, Никита, ты трудяга и умница ! Эх, мало кто понимает сколько в тебе заложено вашим большим кланом. Сгустком талантливых родителей бабушками и дедушками. В тебе гремучая смесь всего, чего достигли они и то, что заложено Господом Богом в тебя, а это вдвое больше".

Отметилась на странице Преснякова и знаменитая бабушка. "Это очень круто!", – отозвалась Примадонна на видео внука.

Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего – человек независимый. Он давно решил для себя, что будет пробивать дорогу и строить карьеру самостоятельно. И все разговоры о знаменитой родне раздражают парня, особенно он злится, когда подозревают, что ему во всем помогает самая титулованная родственница.

"На самом деле бабушка в это время сидит у себя в замке, отдыхает, наслаждается общением с Максом, смотрит фильмы и просто хорошо проводит время. Иногда я ей звоню и просто рассказываю как у меня дела. Не более того", – рассказал как-то Никита, передает сайт "Комсомольская правда".

Сначала молодому человеку не удавалось добиться желаемого. Он собрал группу Multiverse, пытался гастролировать, но безуспешно. Для выступлений оставались маленькие клубы, и, чтобы подзаработать, Никита стал снимать клипы для коллег. Недавно сделал ролик для певицы Аниты Цой. Однако о музыке не забывал, и, похожо, ему с друзьями-музыкантами удалось записать первый хит.

Алла Пугачева представляла Россию на "Евровидении" в 1997 году. Валерий Меладзе, который должен был выступить с песней "Примадонна", заболел, и Примадонна заменила его. К сожелению выступление было неудачным – артистка заняла только 15-е место.

Ранее Пресняков удивил фанатов подробностями семейной жизни и выдал личные секреты свои и звездных родственников.