Примадонна заявила, что страдает от недуга всю жизнь

В честь своего 70-летия Алла Пугачева снялась в документальном фильме "Коллекция Alla Pugachova. История из первых уст". В картине знаменитая артистка расссказала, что давно и серьезно больна.

"Я вся соткана из одних достоинств – и не худая, и аппетитная, и красивая, и голосистая. Казалось бы чего... Должна вам признаться по секрету: ноги у меня больные", – сообщила она. И добавила, что мучится "всю жизнь".

Проблемы начались еще в юности, причем из-за туфлей ее мамы. Примадонна вспоминала, накакие жертвы шла ради успеха, одним из слагаемых которого считала обувь:

"Я ими себе ноги и испортила. У меня размер 36, а у нее 34 – 34,5, но они были настолько красивые, что я их умудрялась надевать".

Превозмогая боли, артистка по-прежнему выходит в свет исключительно в модной, не всегда удобной с виду, обуви. Но иногда делает исключение.

В частности, в последний день музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" Примадонна пришла в зал "Дзинтари", одетая в клетчатую рубашку, шорты и кеды, что вызвало восхищение у коллег и публики.

Как дизайнер звезда эстрады стала известна в конце прошлого века. Она целых полгода тайно от всех рисовала модели, чтобы порадовать фанатов. Первая коллекция обуви и аксессуаров Alla Pugachova вышла в 1996 г. в сети "Эконика" и стала настоящей сенсацией в истории российской моды.

Ранее внука Аллы Борисовны отправили на "Евровидение, а ее саму попросили не показываться на публике.