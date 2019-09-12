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"Страшила": Пугачеву облили нечистотами

Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Кожа Примадонны покрылась пятнами

Звезда в неглиже получила поток оскорблений в свой адрес. Завистники изучают каждое фото Аллы Пугачевой чуть ли не с лупой и всегда находят, к чему придраться.

Примадонна выложила в соцсети позднее селфи. Она позирует на фото с легкой улыбкой в кружевном наряде. Видимо, снималась перед сном и надела комбинацию.  

"Ночь непроглядная, и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание...", – написала звезда под кадром.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Мнения комментаторов разошлись. Недовольные заявили, что внешность певицы "испортилась", и ей не нужно показывать такие кадры, чтобы не становиться предметом насмешек и осуждения:

"Бабка, хватит народ смешить,уже столько дерьма на тебя вылили в интернете, неужели не противно читать про себя это? Уймись уже и живи тихо, спокойно... Пусть поклонники помнят тебя королевой, а не клоунессой", "Страшила", "Года, все ровно берут свое....", "Фто было выставлено дня два назад, и там вся кожа была покрыта некрасивыми пятнами... куда они подевались?" 

Звезда не стала отвечать на эти выпады. Да и недоброжелателей было не так много, а комплименты засыпали страницу Примадонны. 

"Всем бы так выглядеть!", "Женщина вне времени! Браво, Алла!", "В нежности этих добрых глаз можно утонуть", "Умеет Алла Борисовна удивить своими фото", "Какое же у вас доброе лицо!", "Такая домашняя", "Вы молодец! Правда! Всем врагам назло!", "Вы потрясающая!!!", "Люблю такие фото, исходит особая теплота", "Великолепна", "Алла Борисовна!!! Вы неповторимая ни в чем!!!", "Такая милая", – восхищались поклонники, отметив, что известная артистка настоящая и не притворяется.

Снимок не оставил равнодушными и знаменитостей. Николай Басков, Жасмин и Яна Рудковская, выражая свое восхищение, оставили в комментариях "лайки" и сердечки.  

Ранее Алла Пугачева рассказала о своей давней серьезной болезни, а ее внуку посоветовали отправиться на "Евровидение". 

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