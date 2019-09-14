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"Еще пьяные глаза": неумытая Пугачева оскандалилась на всю страну

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Доброе утро у Примадонны не задалось

Звезда спозаранку неприятно удивила поклонников.

Похоже, Алла Борисовна активно осваивает жанр "селфи". В ее Instagram на смену поздравлениям и некрологам пришли портреты. На радость почитателям и утеху завистникам. Особенно по вкусу Примадонне, видимо, пришлись снимки в неглиже. Ранее она поделилась ночным фото в пеньюаре, а теперь снялась сразу после пробуждения. И подала пример дамам – уже с утра Пугачева была с макияжем и завитыми волосами.

Звезда пожелала всем доброго утра. Однако те, кто пробудился в выходной день вместе с Примадонной, видимо, встали не с той ноги. Комментаторы умоляли певицу не пугать с утра и задались вопросом, свежий ли у Пугачевой макияж или она легла спать неумытой. Некоторые предположили, что Алла Борисовна провела бурную ночь и еще не ложилась (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"О Господи Иисусе! Чё с Вами?" "Доброе утро! Это вы уже накрасились или ещё не умывались?" "Баба Алла не пугайте так с утра" "О боже я вас не узнала" "Ты уже не девочка, а бабушка. Не забывай" "Ну доброе иди умойся не пугай народ" "Ужас какой то, легла в косметике, проснулась как всю ночь бухала и ещё пьяные глаза. Вот так 'семпотяга" "Какое же оно доброе... Ночью ложишься это лицо, утром опять оно, просто кошмар" "Доброе утро, а косметику на ночь не смыла?" "Аллочка , ну до чего ты милая себя довела , ведь так утром испугать можешь не только детей , но и взрослых",

– увещевали ее пользователи.

Ранее певца Сергея Лазарева "похоронили" вместе с Пугачевой, из-за чего разразился скандал.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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