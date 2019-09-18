18 сентября наследникам звездной пары исполняется 6 лет

Отмечать день рождения Лиза и Гарри Галкины начали с самого утра. Дети юмориста и певицы прыгали по дому, украшенному шарами, пока Примадонна играла на рояле. В социальных сетях звездных отпрысков поздравили Николай Басков, Светлана Лобода, Наташа Королева и, конечно, Филипп Киркоров.

"С днем рождения!!!❤", – прокомментировал артист и оценил фото.

Часть комментаторов поздравила с 6-летием только дочку Пугачевой и Галкину – Лизу, а вот про ее брата забыли. Светловолосая девочка с голубыми глазами уже успела обзавестись своей армией поклонников. В социальных сетях для девочки создают фанатские страницы, также ей пророчат большое будущее – Лизу считают очень артистичным и талантливым ребенком.

"А в чем талантливые? В том, что дети Пугачевой и Галкина?!", "Как в дурдоме", "Лиза очень красивая, настоящая принцесса", "Самые невероятные дети страны!", "Поздравляю малышку", "Лиза очень артистичная", "Прекрасная красавица", "Лиза – золотце",

– прокомментировали в Инстаграм.

Напомним, Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году от суррогатной матери. Звездные родители тщательно скрывали рождение детей, но позже начали делиться фотографиями и видео с ними в социальных сетях.

Как пишет "Пятый канал", дети Примадонны не ходит в детский сад, так как находятся на домашнем обучении. В следующем году им предстоит пойти в школу.