Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Будучи ровесниками: как бы выглядели Алла Пугачева и Максим Галкин

Будучи ровесниками: как бы выглядели Алла Пугачева и Максим Галкин
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru
Разницу в возрасте Примадонны и юмориста до сих пор с жаром обсуждает публика

Как бы выглядела знаменитая пара, будучи одногодками, предположил пользователь Яндекс Дзен канала "Счастье-жить!". Он опубликовал неожиданные фото Аллы и Максима, воспользовавшись популярным приложением.

За браком Пугачевой и Галкина наблюдают многие поклонники их творчества, не обходится и без осуждений из-за разницы в возрасте супругов – 27 лет. Однако большинство отмечает, что Алла Борисовна стала выглядеть даже лучше, чем в молодости, и в последнее время ее запросто можно принять за ровесницу ее старшей дочери Кристины Орбакайте.

Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Утро.ру

Сейчас Алле Пугачевой 70 лет, Максиму Галкину – 43. Пара воспитывает двоих детей – дочь Елизавету и сына Гарри.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей