Нибиру
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Как бы выглядела знаменитая пара, будучи одногодками, предположил пользователь Яндекс Дзен канала "Счастье-жить!". Он опубликовал неожиданные фото Аллы и Максима, воспользовавшись популярным приложением.
За браком Пугачевой и Галкина наблюдают многие поклонники их творчества, не обходится и без осуждений из-за разницы в возрасте супругов – 27 лет. Однако большинство отмечает, что Алла Борисовна стала выглядеть даже лучше, чем в молодости, и в последнее время ее запросто можно принять за ровесницу ее старшей дочери Кристины Орбакайте.
Сейчас Алле Пугачевой 70 лет, Максиму Галкину – 43. Пара воспитывает двоих детей – дочь Елизавету и сына Гарри.
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