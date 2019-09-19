Разницу в возрасте Примадонны и юмориста до сих пор с жаром обсуждает публика

Как бы выглядела знаменитая пара, будучи одногодками, предположил пользователь Яндекс Дзен канала "Счастье-жить!". Он опубликовал неожиданные фото Аллы и Максима, воспользовавшись популярным приложением.

За браком Пугачевой и Галкина наблюдают многие поклонники их творчества, не обходится и без осуждений из-за разницы в возрасте супругов – 27 лет. Однако большинство отмечает, что Алла Борисовна стала выглядеть даже лучше, чем в молодости, и в последнее время ее запросто можно принять за ровесницу ее старшей дочери Кристины Орбакайте.

Сейчас Алле Пугачевой 70 лет, Максиму Галкину – 43. Пара воспитывает двоих детей – дочь Елизавету и сына Гарри.