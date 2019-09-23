Щедрый Батька невольно подставил Примадонну

Белорусский лидер наградил Аллу Борисовну орденом Дружбы народов. Широкий жест Александр Лукашенко сделал в связи со значительным вкладом Пугачевой в развитие эстрадного искусства. Кроме того, российская звезда поспособствовала укреплению культурных связей России и Белоруссии. Приятную новость сообщает пресс-служба Лукашенко. Указ президент подписал сегодня.

Награда Пугачевой дала ее злопыхателям повод позубоскалить. Примадонну осмеяли на пару с главой Белоруссии (орфография и пунктуация сохранены).

"Памятником надо ее наградить на могиле,пора уже", "Орден выглядит как картофельный клубень?)" "Орден + большой мешок картошки" "Галкин извращенец" "некрофил",

– высказались грубияны.

Ранее пользователи предположили, как бы выглядели Максим Галкин и Алла Пугачева, будучи ровесниками.