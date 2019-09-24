Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пугачева лишилась ноги из-за фотографа

Пугачева вернулась в Москву без ноги
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна сильно изменилась после поездки в Юрмалу

Аллу Борисовну изуродовали – звезда вернулась без части тела. Снимок Пугачевой с одной ногой появился в Instagram и едва не довел пользователей до обморока.

"Алла Борисовна вернулась в Москву. И снова новый стиль. Модница", – говорится на странице "Комсомольской правды".

К счастью, "увечье" оказалось лишь оптической иллюзией. Примадонна позирует фотографу в брючном костюме, поверх которого накинут кардиган. Складки его легли таким образом, что у некоторых пользователей создалась впечатление, будто у певицы нет ступни. Эффект усиливает и то, что одна нога прикрыта букетом цветов на переднем плане.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp)

Разгневанные пользователи заявили, что фотограф изуродовал красавицу Аллу.

"Смените фотографа-это что за мастер уродовать людей.ФУ" "Страх какой!!!" "Фотограф-урод!! И вот причесоску подстрич и было бы здорово" "Старая больная женщина", – написали комментаторы.

Ранее Пугачеву осмеяли из-за награды, полученной от Лукашенко.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

США и Польша придумали способ остановить работу "Северного потока – 2"

Времени остается все меньше, но Вашингтон судорожно пытается помешать строительству газопровода

Россию оставят без ЧМ-2022 по футболу

Спортсменов накажут за чужие нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей