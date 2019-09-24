Примадонна сильно изменилась после поездки в Юрмалу

Аллу Борисовну изуродовали – звезда вернулась без части тела. Снимок Пугачевой с одной ногой появился в Instagram и едва не довел пользователей до обморока.



"Алла Борисовна вернулась в Москву. И снова новый стиль. Модница", – говорится на странице "Комсомольской правды".

К счастью, "увечье" оказалось лишь оптической иллюзией. Примадонна позирует фотографу в брючном костюме, поверх которого накинут кардиган. Складки его легли таким образом, что у некоторых пользователей создалась впечатление, будто у певицы нет ступни. Эффект усиливает и то, что одна нога прикрыта букетом цветов на переднем плане.

Разгневанные пользователи заявили, что фотограф изуродовал красавицу Аллу.

"Смените фотографа-это что за мастер уродовать людей.ФУ" "Страх какой!!!" "Фотограф-урод!! И вот причесоску подстрич и было бы здорово" "Старая больная женщина", – написали комментаторы.

Ранее Пугачеву осмеяли из-за награды, полученной от Лукашенко.