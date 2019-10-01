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Николая Караченцова и Аллу Пугачеву связывали близкие отношения. Поэтому певицу пригласили на вечер памяти актера, который состоится в октябре, рассказала подруга легендарного актера.
Супруга покойного Людмила Поргина попросила Аллу Пугачеву присутствовать на мероприятии, вспоминая об их теплых отношениях, – пишет OANE.WS.
Сама Пугачева была без ума от творчества Караченцова и даже хотела сыграть с одним в одном спектакле. Между звездами, как отмечают их общие знакомые, была "духовная связь", поэтому они всегда находились в отличных отношениях и делились своими творческими планами друг с другом.
Ранее друг Пугачевой слил в Сеть секретное видео с ней.
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