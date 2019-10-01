Любопытными фактами поделилась подруга покойного артиста

Николая Караченцова и Аллу Пугачеву связывали близкие отношения. Поэтому певицу пригласили на вечер памяти актера, который состоится в октябре, рассказала подруга легендарного актера.

Супруга покойного Людмила Поргина попросила Аллу Пугачеву присутствовать на мероприятии, вспоминая об их теплых отношениях, – пишет OANE.WS.

Сама Пугачева была без ума от творчества Караченцова и даже хотела сыграть с одним в одном спектакле. Между звездами, как отмечают их общие знакомые, была "духовная связь", поэтому они всегда находились в отличных отношениях и делились своими творческими планами друг с другом.

Ранее друг Пугачевой слил в Сеть секретное видео с ней.