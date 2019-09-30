После развода певица решила заняться своим телом

Лолита Милявская поделилась с подписчиками видео, на котором она расслабляется во время лимфодренажного массажа. Как признается сама артистка, она использует аппарат для похудения. Также звезда обратилась за помощью к врачу, который помогает ей избавиться от лишнего веса.

"Как же обо мне начали заботиться незнакомые Люди после развода, что и муж не нужен", – написала звезда под роликом.

Напомним, в начале лета Лолита объявила о своем расставании с мужем Дмитрием Ивановым, который был на 12 лет ее моложе.

После развода поклонники всячески поддерживают артистку и считают, что расставание пошло ей на пользу.

"Похудей! Сделай Его! Пусть потом рыдает!", "Почему женщины после развода так расцветают", "Вы заметно похудели...другая стали)", "Вы такая сильная, молодец, что занимаетесь собой", "еще полгода, и Лолита Марковна будет стройна, бодра и красива как в ранних 00-х!", – поддержали подписчики Лолиту.

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