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"Пропадает баба": Лолита отказалась от нового мужа

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Певица не может забыть прежнюю любовь

О расставании с теннисистом Дмитрием Ивановым Лолита объявила в июле. С тех пор коллеги певицы подыскивают ей нового партнера. Артистка же признается, что пока совсем не готова снова быть в отношениях, а тем более думать о замужестве.

Сейчас все свободное время она проводит за городом, где собирается с мыслями. Раньше, как рассказала сама певица, она поступила бы совсем по-другому.

"Муж еще не вышел из моего сердца, к новой любви я пока не готова. Да и должно пройти время, чтобы не испортить жизнь какому-то человеку и не использовать его как заменитель. Клин клином не вышибается, хотя лет 30 назад я бы сразу нашла какого-нибудь бодибилдера – мол, посмотрите, какая крутая",

цитирует Лолиту "Собеседник".

По мнению поклонников артистки и других звезд, такая женщина просто не должна оставаться одна. Роль главной свахи взяла на себе Алена Кравец. Она обещает найти Милявской мужа совсем скоро. Рядом с певицей телезвезда видит молодого и серьезного мужчину.

"Лолита – и умница, и красавица, и талантище. Мужики еще за нее драться будут! Тут медлить нельзя – пропадает классная баба. Будем действовать смело и решительно. Надеюсь, в новом году уже погуляем на свадьбе!",

– цитируют Алену Кравец журналисты.

Ранее "Утро" показало, как изменилась внешность Лолиты после разрыва с мужем. 

Дарья ПЕТРОВА
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