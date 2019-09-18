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ЭКО и стволовые клетки: как Заворотнюк изменилась после родов

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезду могли погубить опасные инъекции

Пока актриса в тяжелом состоянии находится под пристальным наблюдение медиков, в медиапространстве обсуждают, что могло вызвать у актрисы рак. По одной из версии, запустить страшную болезнь могли стволовые клетки, которая звезда использовала, что сохранить свою молодость. Действительно, на последних фотографиях 48-летняя Анастасия Заворотнюк выглядит красивой и посвежевшей.

Первые изменения во внешности стали заметны после того, как артистка вместе с Петром Чернышевым объявили, что у них родилась дочь Мила. Тогда подписчики отметили, что Заворотнюк выглядит, как 20-летняя девушка, – пишет Woman.ru.

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

На красоте знаменитости могло отразиться ЭКО, которым она, по слухам, воспользовалась. Чтобы процедура прошла успешно, актрисе могли вводить большие дозы гормонов, которые сначала заметно преобразили артистку, а после активировали раковые клетки.

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

По другой версии, актриса сознательно стремилась задержать возрастные изменения с помощью стволовых клеток. Продюсер Андрей Разин считает, что Заворотнюк, как и некоторые другие звезды, прибегала к опасным инъекциям, за что и поплатилась здоровьем.

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

В любом случае, собственной красотой Анастасии Заворотнюк удалось наслаждаться недолго. Как стало известно, уже более полугода актриса сражается с раком головного мозга. Как пишет телеканал 360, друг артистки сообщил, что звезда страдала от сильных головных болей, но все равно до последнего продолжала сниматься.

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com

Сейчас Анастасия Заворотнюк находится в одной их частных столичных клиник. Из-за репортеров, которые постоянно дежурят рядом, было решено приставить к звезде круглосуточную охрану.

Дарья ПЕТРОВА
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