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Страдающая от жутких болей Заворотнюк снималась до последнего

Страдающая от жутких болей Заворотнюк снималась до последнего
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКрайние меры: Заворотнюк изолировали
Актриса борется с болезнью больше полугода

Анастасия Заворотнюк по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Родные артистки не дают комментариев по поводу ее здоровья, а вот коллеги и друзья делятся подробностями последних месяцев жизни знаменитости.

Один из приятелей Заворотнюк рассказал, что головные боли начать мучать ее сразу после родов, тогда же подтвердился страшный диагноз.

"Она продолжала сниматься, не отказывалась от работы. Вот-вот должны выйти на экраны два ее новых фильма. Весной в поездке по Польше Насте стало плохо, она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали",

– цитирует источник "Комсомольская правда".

После, как утверждает мужчина, актрису перевезли в Москву, где ее болезнь начала быстро развиваться.Сейчас Анастасия Заворотнюк лежит в коме в одной из столичных клиник. Рядом с актрисой постоянно дежурят врачи-реаниматологи и супруг Петр Чернышев. Родные звезды отказываются от материальной помощи. Знакомый Заворотнюк думает, что об этом попросила сама артистка. 

"Я думаю, Настя их [родственников] попросила не взывать к помощи, она не хотела, чтобы ее жалели", – добавляет друг знаменитости.

Ранее "Утро" рассказало об Анне Седоковой, которая заболела вслед за Анастасией Заворотнюк. 

Дарья ПЕТРОВА
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