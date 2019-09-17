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Супруг Полины Гагариной нашел в Интернете статью, где журналисты рассказывали о романтических отношениях между певицей и Сергеем Лазаревым. Издание сообщало, что у артистов не просто интрижка – Гагарина ушла от своего мужа к Лазареву.
Дмитрий Исхаков отрицает подобные новости, судя по всему, в отношениях с Полиной Гагариной у них царит полная идиллия.
"Специально пошел проверил, на месте Полюшка. Лежит, книгу читает. Умную. Про подсознание между прочим!",
– написал муж Гагариной в Instagram.
Подписчики Исхакова над выдуманным разводом только посмеялись и начали в шутку поддерживать фотографа.
"Ого, Дима держись", "Точно! И дочь то от Лазарева!", "Зато вы теперь в курсе, что с вами развелись", "Позавчера Лазарев с Лорак, вчера с Тодоренко, сегодня Полина. Что будет завтра?", "Надо– так надо. Разводитесь", "Упустил ты своё счастье",
– написали в Интернете.
Ранее Полина Гагрина показала сексуальную фигуру в купальнике.
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