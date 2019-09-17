Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Супруг Гагариной рассказал правду о ее романе с Лазаревым

Супруг Гагариной рассказал правду о ее романе с Лазаревым
Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com
Дмитрий Исхаков отрицает развод с артисткой

Супруг Полины Гагариной нашел в Интернете статью, где журналисты рассказывали о романтических отношениях между певицей и Сергеем Лазаревым. Издание сообщало, что у артистов не просто интрижка – Гагарина ушла от своего мужа к Лазареву.

Дмитрий Исхаков отрицает подобные новости, судя по всему, в отношениях с Полиной Гагариной у них царит полная идиллия.

"Специально пошел проверил, на месте Полюшка. Лежит, книгу читает. Умную. Про подсознание между прочим!",

– написал муж Гагариной в Instagram.

Подписчики Исхакова над выдуманным разводом только посмеялись и начали в шутку поддерживать фотографа.

"Ого, Дима держись", "Точно! И дочь то от Лазарева!", "Зато вы теперь в курсе, что с вами развелись", "Позавчера Лазарев с Лорак, вчера с Тодоренко, сегодня Полина. Что будет завтра?", "Надо– так надо. Разводитесь", "Упустил ты своё счастье",

– написали в Интернете.

Ранее Полина Гагрина показала сексуальную фигуру в купальнике. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Рандеву в октябре: Путину и Зеленскому назначили дату встречи

Главам государств готовят для подписания документ о мире в Донбассе по "формуле Штайнмайера"

Чехи развалят Украину под управлением Кремля

Киев потребовал от Праги соблюдать антироссийские санкции ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей