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После выходных с любовницей Шаляпин вернулся к бывшей Джигарханяна

После выходных с любовницей Шаляпин вернулся к бывшей Джигарханяна
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official/
На днях певца застали с Татьяной Гудзевой, которая, по слухам, родила от артиста ребенка. Нынешнюю девушку артиста ситуация, похоже, не смущает

После встречи с бывшей любовницей Шаляпин вернулся к Виталине Цымбалюк-Романовской. В Инстаграме артиста появилось видео с возлюбленной, где они расслабляются на диване. Пока певец исполняет песню из передачи "Спокойной ночи, малыши", бывшая Джигарханяна прижимается к нему и никак не может отвести глаз от любовника.

Подписчики, посмотревшие ролик, предположили, что перед съемками Виталина Цымбалюк-Романовская выпивала. Часть комментаторов умоляют Прохора Шаляпина бросить бывшую Джигарханяна, другие верят, что знаменитости просто созданы друг для друга.

"Виталина выпила", "А рот у Виталины на все лицо. Это от чего?", "Прохор, бросай ее уже", "Такие вы красивые и замечательная пара!", "Жду не дождусь, когда ты бросишь эту дуру", "Идеально подходите друг другу, когда дети?", "Прохору нужно больше петь",

– написали в социальных сетях.

Похоже, что Виталина Цымбалюк-Романовская совсем не против встреч Прохора Шаляпина с матерью его предполагаемого ребенка. Возможно, сейчас все мысли пианистки занимает Армен Джигарханян, который недавно сошелся со своей второй супругой. Цымбалюк-Романовская уверена, что женщина вернулась к актеру только из-за денег.

Дарья ПЕТРОВА
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