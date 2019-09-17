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После встречи с бывшей любовницей Шаляпин вернулся к Виталине Цымбалюк-Романовской. В Инстаграме артиста появилось видео с возлюбленной, где они расслабляются на диване. Пока певец исполняет песню из передачи "Спокойной ночи, малыши", бывшая Джигарханяна прижимается к нему и никак не может отвести глаз от любовника.
Подписчики, посмотревшие ролик, предположили, что перед съемками Виталина Цымбалюк-Романовская выпивала. Часть комментаторов умоляют Прохора Шаляпина бросить бывшую Джигарханяна, другие верят, что знаменитости просто созданы друг для друга.
"Виталина выпила", "А рот у Виталины на все лицо. Это от чего?", "Прохор, бросай ее уже", "Такие вы красивые и замечательная пара!", "Жду не дождусь, когда ты бросишь эту дуру", "Идеально подходите друг другу, когда дети?", "Прохору нужно больше петь",
– написали в социальных сетях.
Похоже, что Виталина Цымбалюк-Романовская совсем не против встреч Прохора Шаляпина с матерью его предполагаемого ребенка. Возможно, сейчас все мысли пианистки занимает Армен Джигарханян, который недавно сошелся со своей второй супругой. Цымбалюк-Романовская уверена, что женщина вернулась к актеру только из-за денег.
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