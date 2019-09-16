Анастасия Заворотнюк находится в коме, также у звезды развились пневмония и полиорганная недостаточность. Коллеги и друзья знаменитости поделились своими переживаниями

Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Провести операцию или любую другую терапию невозможно из-за комы. За состоянием артистки постоянно следят реаниматологи, так как организм актрисы слаб, – сообщает Telegram-канала Mash.

Между тем друзья артистки до сих пор не могут поверить в случившееся. Борис Смолкин работал с Анастасией Заворотнюк на съемках серила "Моя прекрасная няня". Мужчина уже давно не видел актрису и очень переживает за ее состояние.

"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…", – цитирует слова актера Teleprogramma.pro.

Как пишет РИА ФАН, на съемках сериала Заворотнюк никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, но сильно уставала, так как еще и занималась детьми.

Также на площадке "Моей прекрасной няни" актриса общалась с Ольгой Прокофьевой. Коллега Заворотнюк отказалась раскрывать подробности ее состояния и попросила всех оставить семью актрисы в покое. "Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала", – цитирует звезду телеканал 360.

Оставить родных знаменитости в покое просит и продюсер Андрей Разин. По словам мужчины, сейчас врачи борются за жизни Анастасии Заворотнюк и делают все возможное. Также он рассказал о стволовых клетках, которыми, по его словам, можно "оживить мозг".

"Отвечу только на один вопрос: стволовые клетки помогают только людям, которые лежат в коме. Это Шумахер, это Нина Кирсо. Им в кровь добавляют стволовые клетки, которые оживляют мозг",

– написал продюсер в своем Instagram.

Отец Жанны Фриске, который несколько лет назад потерял дочь из-за такого же диагноза, дал свой совет. Он уверен, что Заворотнюк может помочь ее маленькая дочь.

"Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку",

– цитируют его слова журналисты.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в больницу в конце прошлой недели. Тогда сообщалось, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Предположительно, его могли вызвать большие дозы гормонов, которые актриса принимала, чтобы забеременеть.