Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
Врачи прекратили противоопухолевое лечение Анастасии Заворотнюк. Провести операцию или любую другую терапию невозможно из-за комы. За состоянием артистки постоянно следят реаниматологи, так как организм актрисы слаб, – сообщает Telegram-канала Mash.
Между тем друзья артистки до сих пор не могут поверить в случившееся. Борис Смолкин работал с Анастасией Заворотнюк на съемках серила "Моя прекрасная няня". Мужчина уже давно не видел актрису и очень переживает за ее состояние.
"Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего…", – цитирует слова актера Teleprogramma.pro.
Как пишет РИА ФАН, на съемках сериала Заворотнюк никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем, но сильно уставала, так как еще и занималась детьми.
Также на площадке "Моей прекрасной няни" актриса общалась с Ольгой Прокофьевой. Коллега Заворотнюк отказалась раскрывать подробности ее состояния и попросила всех оставить семью актрисы в покое. "Она не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала", – цитирует звезду телеканал 360.
Оставить родных знаменитости в покое просит и продюсер Андрей Разин. По словам мужчины, сейчас врачи борются за жизни Анастасии Заворотнюк и делают все возможное. Также он рассказал о стволовых клетках, которыми, по его словам, можно "оживить мозг".
"Отвечу только на один вопрос: стволовые клетки помогают только людям, которые лежат в коме. Это Шумахер, это Нина Кирсо. Им в кровь добавляют стволовые клетки, которые оживляют мозг",
– написал продюсер в своем Instagram.
Отец Жанны Фриске, который несколько лет назад потерял дочь из-за такого же диагноза, дал свой совет. Он уверен, что Заворотнюк может помочь ее маленькая дочь.
"Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку",
– цитируют его слова журналисты.
Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в больницу в конце прошлой недели. Тогда сообщалось, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Предположительно, его могли вызвать большие дозы гормонов, которые актриса принимала, чтобы забеременеть.
Раскрыты детали плана по интеграции
Украинская компания навязывает транзитные услуги после ограничений для РФ мощностей Opal