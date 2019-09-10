Звезда "Прекрасной няни" вышла на связь после долгого молчания

Анастасия Заворотнюк вернулась к поклонникам, в то время как слухи о ее серьезной болезни не стихают. Она выложила в соцсети короткое послание и кадр со съемок многомерийного фильма, который много лет назад сделал ее знаменитой.

"Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи?.." – обратилась звезда под фото, на котором позирует за рулем крошечной машины. И попросила фанатов не забывать "смотреть "Мою прекрасную няню" по будням".

Поклонники отреагировали сразу. Они поместили на странице актрисы много символов-мордочек, что означало: смотреть картину будут. И заверили любимицу в этом на словах, не забыв при этом похвалить ее:

"Красавица... Каждый день смотрю", "С удовольствием", "Обожаю этот сериал", "Узнала о Вас в "Прекрасной няне" и сразу восхитилась... Вы талант, умница и красавица, будьте всегда счастливы, здоровы и любимы", "Как всегда, шикарная", "Непосредственная, красивая, веселая",

Фильм вышел на телеэкраны много лет назад, до сих пор исполнительницу главной роли - Анастасию Заворотнюк – ассоциируют именно с этим персонажем и продолжают называть "няней Викой". Любит свою роли и артистка, она выкладывает в Instagram кадры из фильма о приключениях Вики Прутковской, случайно попавшей в дом богача Максима Шаталина как няня его троих детей.

Тем временем о серьезной болезни Анастасии продолжают говорить. Поэтому ее появление на публике стало полной неожиданностью. Ведь она пропала внезапно. Возможно, Заворотнюк просто сильно занята после рождения дочки. Однако именно в это время стали поговаривать, что у актрисы нашли рак мозга – недуг, когда-то убивший известную певицу Жанну Фриске,, отмечает "Царьград".

На днях сообщалось. что скоро актриса, как только выберет место, сама расскажет о своем здоровье. Ранее на фоне слухов о том, что у нее обнаружено онкологическое заболевание, Анастасия Заворотнюк отменила все спектакли и перестала бывать на светских мероприятиях.