Знаменитость утратила былую красоту

Стало известно, куда исчезла актриса Анастасия Заворотнюк. Местонахождение звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассекретила ее соседка. По словам женщины, артистка лежит в больнице.

"Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела", – поведала соседка, пишет НТВ.

Она также рассказала, что видела всю в слезах мать Анастасии, которая призналась, что дочь мучают жуткие головные боли. Из-за них сильно располневшая Заворотнюк не спит ночами.

"Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств…", – добавила соседка.



Однако продавец из коттеджного поселка видел "няню Вику" буквально на днях. Она покупала сухофрукты.

Напомним, ходят слуги, что у Анастасии Заворотнюк болезнь Жанны Фриске – рак головного мозга. Актриса и телеведущая не появляется на публике и отменила все спектакли.