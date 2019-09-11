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Сильно располнела: исчезновению Заворотнюк нашли объяснение

Сильно располнела: исчезновению Заворотнюк нашли объяснение
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитость утратила былую красоту

Стало известно, куда исчезла актриса Анастасия Заворотнюк. Местонахождение звезды сериала "Моя прекрасная няня" рассекретила ее соседка. По словам женщины, артистка лежит в больнице. 

"Сейчас вроде положили в больницу. А до этого, летом, дома была. Но в поселке ее почти не видели, я думала, в Америку к дочке улетела", – поведала соседка, пишет НТВ. 

Она также рассказала, что видела всю в слезах мать Анастасии, которая призналась, что дочь мучают жуткие головные боли. Из-за них сильно располневшая Заворотнюк не спит ночами. 

"Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств…", – добавила соседка.  

Однако продавец из коттеджного поселка видел "няню Вику" буквально на днях. Она покупала сухофрукты. 

Напомним, ходят слуги, что у Анастасии Заворотнюк болезнь Жанны Фриске – рак головного мозга. Актриса и телеведущая не появляется на публике и отменила все спектакли. 

Ксения АНДРЕЕВА
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