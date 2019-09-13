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СМИ: Заворотнюк перевели в реанимацию в крайне тяжелом состоянии

СМИ: Заворотнюк перевели в реанимацию в очень тяжелом состоянии
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
У актрисы - последняя стадия опухоли мозга, заключили медики

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, – пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что у звезды начался отек мозга. По информации журналистов, больше года назад ей поставили тот же диагноз, что и Жанне Фриске.

Актриса легла в больницу еще несколько недель назад, а сейчас стала чувствовать себя хуже. Также сообщается, что звезда "Моей прекрасной няни" лечилась в Европе, но за границей ей помочь не смогли.

По последним данным, у артистки – последняя стадия опухоли головного мозга. Такой диагноз ей поставили медики, пишет Super.

"Вы знаете, что я отвечу", – сказала журналистам директор Анастасии Марина Потапова, отказавшись комментировать страшное известие.

В конце лета появилась информация, что Анастасия Заворотнюк болеет раком. Актриса отменила все спектакли и давно не выходила в свет, но официально диагноз так и не подтвердила. На прямой вопрос о страшном диагнозе Зоворотнюк промолчала.

Есть версия, что у актрисы после рождения ребенка нашли рак мозга, как это было с Жанной Фриске. Запустить болезнь могли гормоны, которые 48-летняя звезда, возможно, принимала, чтобы забеременеть. 

Дарья ПЕТРОВА
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