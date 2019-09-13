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Крайняя стадия: подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. LIVE

Крайняя стадия: подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. LIVE
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Страшный диагноз актрисы подтвердился

Сегодня звезду "Моей прекрасной няни" перевели в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Медики сообщили неутешительные новости о раке мозга. "Утро" следит за последними подробностями о состоянии Анастасии Заворотнюк в трансляции.

13:02 Медики, по сообщениям СМИ, диагностировали последнюю стадию опухоли головного мозга. О смертельной болезни артистка и ее муж, фигурист Петр Чернышев, узнали после прибавления в семействе. В октябре прошлого года Заворотнюк стала мамой в третий раз – появилась на свет малышка Мила. Девочка родилась в результате ЭКО, отмечает "СтарХит".

13:00 Звезда попала в больницу около двух недель назад. Сегодня ее состояние резко ухудшилось – Анастасию перевели в реанимацию.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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