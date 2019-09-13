Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Заворотнюк расскажет о болезни

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" выйдет в эфир одного из федеральных телеканалов

Анастасия Заворотнюк решила поведать поклонникам всю правду о своем состоянии. Об этом стало известно от директора актрисы Стаса Христова после того, как в СМИ появилась информация о том, что знаменитость попала в реанимацию из-за отека мозга.

Директор звезды "Моей прекрасной няни" в разговоре с корреспондентом агентства "Москва" подчеркнул, что она сама все расскажет. Правда, когда это произойдет, не уточнил.

Журналисты сообщили, что у Заворотнюк – последняя стадия рака головного мозга. Такой же диагноз был у Жанны Фриске. По данным СМИ, врачи решают вопрос об экстренной операции. Однако Христов поспешил опровергнуть эти сообщения, передав слова Заворотнюк:

"Бред. Отстань", – сказала ему актриса.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве назвали единственный путь для возвращения Крыма и Донбасса

Зеленскому понадобится помощь Запада

Россия купит Украину по частям

В Незалежной сеют панику на фоне земельной реформы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей