Звезда сериала "Моя прекрасная няня" выйдет в эфир одного из федеральных телеканалов

Анастасия Заворотнюк решила поведать поклонникам всю правду о своем состоянии. Об этом стало известно от директора актрисы Стаса Христова после того, как в СМИ появилась информация о том, что знаменитость попала в реанимацию из-за отека мозга.

Директор звезды "Моей прекрасной няни" в разговоре с корреспондентом агентства "Москва" подчеркнул, что она сама все расскажет. Правда, когда это произойдет, не уточнил.

Журналисты сообщили, что у Заворотнюк – последняя стадия рака головного мозга. Такой же диагноз был у Жанны Фриске. По данным СМИ, врачи решают вопрос об экстренной операции. Однако Христов поспешил опровергнуть эти сообщения, передав слова Заворотнюк:

"Бред. Отстань", – сказала ему актриса.