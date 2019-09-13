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Анастасия Заворотнюк решила поведать поклонникам всю правду о своем состоянии. Об этом стало известно от директора актрисы Стаса Христова после того, как в СМИ появилась информация о том, что знаменитость попала в реанимацию из-за отека мозга.
Директор звезды "Моей прекрасной няни" в разговоре с корреспондентом агентства "Москва" подчеркнул, что она сама все расскажет. Правда, когда это произойдет, не уточнил.
Журналисты сообщили, что у Заворотнюк – последняя стадия рака головного мозга. Такой же диагноз был у Жанны Фриске. По данным СМИ, врачи решают вопрос об экстренной операции. Однако Христов поспешил опровергнуть эти сообщения, передав слова Заворотнюк:
"Бред. Отстань", – сказала ему актриса.
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