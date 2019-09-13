Муж подогрел слухи о раке Заворотнюк

Фигурист отказался от работы

Петр Чернышев, как стало известно журналистам, покинул ледовое шоу "Руслан и Людмила". К этому его якобы побудило плохое самочувствие супруги Анастасии Заворотнюк, у которой, по некоторым данным, диагностировали рак мозга.

"Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", – рассказали telegram-каналу Super коллеги фигуриста.

Вероятно, Чернышева заменит Алексей Рогонов. Сейчас вся труппа находится в Турции, где проходят гастроли.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк, которой поставили последнюю стадию рака головного мозга, попала в реанимацию. У нее диагностировали то же заболевание, что у Жанны Фриске, пишет портал URA.RU. Врачи решают вопрос об операции. Однако представитель актрисы опроверг эту информацию. Как передает телеканал "360" слова Стаса Христова, звезда сериала "Моя прекрасная няня" назвала эту информацию "бредом".