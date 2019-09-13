Нибиру
- Первая жертва Нибиру: в России нашли пришельца с Венеры
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
В конце июня 2019-го у Анастасии Заворотнюк сильно разболелась голова, когда она находилась в поселке Крекшино, в результате ей пришлось обратиться за помощью к медикам. Однако вызов записали на имя концертного директора актрисы Марины Потаповой.
Об этом рассказало издание "Московский комсомолец".
Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк попала в реанимацию из-за уходившегося состояния. По некоторым данным, ей диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Однако директор актрисы Стас Христов передал слова актрисы, которая назвала всю информацию в Сети о себе "бредом".
Впрочем, журналистам издания "Царьград" удалось выяснить, что мать звезды сериала "Моя прекрасная няня" ходила молиться в церковь Москвы, где сказала местному отцу, что ситуация с ее дочерью серьезная. Сама же актриса пообещала рассказать всю правду в ближайшее время.
Зеленскому понадобится помощь Запада