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"Ситуация серьезная": вспылили детали болезни Заворотнюк

Звезде сериала "Моя прекрасная няня" вызывали "скорую помощь" летом

В конце июня 2019-го у Анастасии Заворотнюк сильно разболелась голова, когда она находилась в поселке Крекшино, в результате ей пришлось обратиться за помощью к медикам. Однако вызов записали на имя концертного директора актрисы Марины Потаповой.

Об этом рассказало издание "Московский комсомолец".

Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк попала в реанимацию из-за уходившегося состояния. По некоторым данным, ей диагностировали четвертую стадию рака головного мозга. Однако директор актрисы Стас Христов передал слова актрисы, которая назвала всю информацию в Сети о себе "бредом".

Впрочем, журналистам издания "Царьград" удалось выяснить, что мать звезды сериала "Моя прекрасная няня" ходила молиться в церковь Москвы, где сказала местному отцу, что ситуация с ее дочерью серьезная. Сама же актриса пообещала рассказать всю правду в ближайшее время. 

Полина ИВАНОВА
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