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Болезнь Заворотнюк: как распознать рак мозга

Болезнь Заворотнюк: как распознать рак мозга
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
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Слухи о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк появились некоторое время назад, однако сегодня СМИ взбудоражили публику страшной новостью: якобы актриса, недавно родившая третьего ребенка, попала в реанимацию из-за опухоли мозга.

Окружение звезды дает противоречивые комментарии о состоянии здоровья артистки, однако многие вспомнили, что от похожей болезни несколько лет назад умерла Жанна Фриске – как и Анастасия, певица незадолго до своего безвременного ухода стала матерью.

Специалист напомнил изданию "Лайф", что не только опухоли головного мозга, но и другие недуги часто выявляются, когда женщина ждет ребенка или сразу после родов.

"Если у женщины есть маленькая опухоль, которая себя еще не проявила, то беременность провоцирует ее бурный рост", - 

объяснил доктор.

Онколог добавил, что в интересном положении у женщины происходит настоящий гормональный взрыв, и на его фоне новообразования начинают быстро расти. При этом, по словам эксперта, ЭКО, к примеру, не может стать фактором, который запускает опухолевый процесс, его активность усиливается из-за роста плода.

Врач посоветовал провести обследование организма, если появляются такие симптомы, как головная боль, головокружения, судороги, слабость конечностей, двигательные и речевые нарушения, затрудненное глотание, ухудшение зрения и слуха или же эпилептические приступы.

Валентина МАЙОРОВА
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