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"Держись, солнце наше": Заворотнюк находится в коме

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Страшная болезнь актрисы развивается по сценарию Юлии Началовой

После прозвучавших накануне неутешительных новостей о здоровье звезды сериала "Моя прекрасная няня" ситуация осложнилась еще больше. Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.

Из-за рака головного мозга начались серьезные осложнения – медики сообщили о воспалении легких. Ослабленный организм артистки не может бороться с новой болезнью, пишет телеграм-канал 112.

Несмотря на многочисленные материалы СМИ, которые накануне писали о том, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли головного мозга, в окружении звезды правду, судя по всему, раскрывать не хотят. Так, директор актрисы опроверг информацию о ее госпитализации. Мать Анастасии, как ранее стало известно, также старалась скрыть ее болезнь – скорую артистке вызывали тайно, не называя имени.

Тем временем страшный диагноз Заворотнюк подтвердил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. В своем Instagram он написал, что музыканты молятся за Анастасию.

"…Дай Бог, чтобы всё обошлось. Анастасия – прекрасный человек. Мы с ней работали, выступали вместе. Знаем её, как очень порядочную, очень заботливую, красивую, умную актрису, которая всегда все держала на своих хрупких плечах. Держись, солнце наше",

- говорится в сообщении.

Взволнованные поклонники засыпали Разина вопросами, что на самом деле случилось с Заворотнюк, на что тот ответил: "У неё последняя степень рака мозга".

Медики дают неутешительные прогнозы. Так, нейрохирург Александр Тушев, комментируя слухи о раке у актрисы, отметил, что отек мозга говорит о третьей или четвертой стадии опухоли.

"Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь человека. Вылечить же полностью опухоль нельзя. Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией – от восьми месяцев до года",

констатировал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Поклонники актрисы нашли пугающее сходство развития болезни Заворотнюк и Началовой. Певицу тоже ввели в медикаментозную кому. Через непродолжительное время она ушла из жизни.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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