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Ситуация стремительно ухудшается. Ранее Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому – у нее началось воспаление легких на фоне рака мозга, о котором пишут СМИ. Теперь медики сообщили о параличе. У артистки парез правой части тела – не двигается правая рука. Об этом пишет телеграм-канал MASH.
Со вчерашнего дня врачи обсуждают возможность операции. Хотя в состоянии Заворотнюк любое вмешательство может оказаться фатальным.
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