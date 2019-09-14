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Появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк

Появились страшные подробности о состоянии Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Звезду парализовало

Ситуация стремительно ухудшается. Ранее Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому – у нее началось воспаление легких на фоне рака мозга, о котором пишут СМИ. Теперь медики сообщили о параличе. У артистки парез правой части тела – не двигается правая рука. Об этом пишет телеграм-канал MASH.

Со вчерашнего дня врачи обсуждают возможность операции. Хотя в состоянии Заворотнюк любое вмешательство может оказаться фатальным.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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