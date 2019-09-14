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Врачи отказались от лечения Заворотнюк

Врачи отказались от лечения Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Актрисе отменили интенсивную терапию

После того, как Анастасии Заворотнюк стало хуже, врачи решили отказаться от специализированного лечения. 

Как стало известно telegram-каналу Mash, дальнейшая терапия Заворотнюк противопоказана. Когда актрису выписали из клиники в Польше, она обращалась в несколько московских больниц. Одна из них согласилась принять звезду, но и там доктора, когда знаменитости стало плохо, сочли, что за ней стоит лишь наблюдать. 

При этом друг Анастасии Заворотнюк Андрей Разин заявил, что ее здоровье могло ухудшиться из-за того, что она 15 лет назад воспользовалась методикой омоложения стволовыми клетками. По словам продюсера, этой процедурой увлекались многие звезды.

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее",

вспомнил Разин в разговоре с журналистом "Комсомольской правды".

Продюсер считает, что эта экспериментальная методика и могла навредить звезде сериала "Моя прекрасная няня". Однако он не стал уточнять, что подтолкнуло его к этому заключению и как именно этот тип омоложения может влиять на возникновение рака. Разин также полагает, что свою роль сыграл стресс с долгами по ипотеке.

Продюсер добавил, что держит связь с врачами Заворотнюк, которые якобы сделали неутешительный прогноз и отвели ей несколько дней.

Ранее появилась информация, что у актрисы парализована часть тела, а накануне ее ввели в медикаментозную кому. 

Полина ИВАНОВА
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