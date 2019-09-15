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Народный артист России Авангард Леонтьев рассказал о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Он отметил, что обзвонил многих знакомых актрисы, однако почти никто не знает о серьезных проблемах Анастасии.
"Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть",
- цитирует Леонтьева "КП".
В тоже время супруг Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама поздним вечером 14 сентября приехали в больницу. Как сообщает "Пятый канал", родственники очень взволнованы из-за состояния артистки.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасию Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщалось, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Врачи ввели ее в медикаментозную кому и отказались от специализированного лечения.
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