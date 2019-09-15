Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Все не так серьезно": у Заворотнюк появился шанс на выздоровление

Анастасия Заворотнюк. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Бывший наставник актрисы высказался о ее болезни

Народный артист России Авангард Леонтьев рассказал о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

Он отметил, что обзвонил многих знакомых актрисы, однако почти никто не знает о серьезных проблемах Анастасии.

"Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть",

- цитирует Леонтьева "КП".

В тоже время супруг Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама поздним вечером 14 сентября приехали в больницу. Как сообщает "Пятый канал", родственники очень взволнованы из-за состояния артистки.

Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасию Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщалось, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Врачи ввели ее в медикаментозную кому и отказались от специализированного лечения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Британцы разгневались из-за российской блокады в Керченском проливе

Из Соединенного Королевства посыпались угрозы

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей