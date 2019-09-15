Заворотнюк перестала самостоятельно дышать

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Состояние Анастасии Заворотнюк продолжает ухудшаться. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что состояние артистки поддерживают с помощью медикаментов.
Ранее в СМИ появилась информация, что Анастасию Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщалось, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Врачи ввели ее в медикаментозную кому и отказались от специализированного лечения.
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