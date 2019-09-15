За жизнь актрисы сражаются врачи, но улучшений пока нет

Состояние Анастасии Заворотнюк вызывает тревогу. Журналисты РЕН ТВ сообщили, что артистка впала в глубокую кому.

Отмечается, что вопрос об операции до сих пор все еще не решен.

Родственники Анастасии не подтверждают, но и не опровергают сообщения СМИ о раке мозга. Друзья телеведущей связались с ее близкими и предложили помощь, но получили отказ.

"Они сказали: "Чем тут поможешь? Надо молиться!",

– цитирует друзей актрисы "КП".

Врач-реаниматолог Н. Шевенко утверждает, что шансы на выздоровление у Заворотнюк крайне малы, пишет teleprogramma.pro.

"В любом случае, прогноз неутешителен. Мы не можем с полной уверенностью объявить, в каком именно состоянии находится Анастасия. Но применение мер интенсивной терапии означает, что ее состояние крайне тяжелое, если не критическое", – добавил специалист.

Ранее стало известно, что артистка перестала самостоятельно дышать и ее подключили к аппарату ИВЛ.

Накануне в СМИ появилась информация, что Анастасию Заворотнюк в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сообщалось, что у актрисы последняя стадия рака головного мозга. Врачи ввели ее в медикаментозную кому и отказались от специализированного лечения.