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"Уходят таланты": Заворотнюк присоединилась к умершей Полищук

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
На звезде фильма "Моя прекрасная няня" поставили крест

В последние дни новости об Анастасии Заворотнюк поступают все тревожнее. Однако, пока поклонники и коллеги волнуются о здоровье актрисы, нашелся человек, который причислил ее к умершим. 

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал фото звезды в коллаже со снимками двух других актрис, игравших в сериале "Моя прекрасная няня", – Любови Полищук и Александры Назаровой, которых уже нет в живых. По его словам, "какой-то кошмар происходит" с актерами фильма, "какое – то просто проклятие". И в конце сообщил, что "хочется просто молиться за Настю и пожелать здоровья и осторожности всем остальным актерам".

Подписчики были шокированы, многие набросились на мужа Екатерины Терешкович с резкой критикой: "Нельзя вместе с усопшими приставлять фото живого человека", "Ору. Поставил на всех крест",  "Гоген,Вы совсем с дуба рухнули?.. Настя, вообще-то, еще ЖИВА!!!Или вы не в курсе этого?!", "Человек не умер, а вы уже хороните его", "Гогрен, ты – дебил... Взял уже похоронил человека для мистического эффекта", "Не от большого ума фотки живых с мертвыми в один ряд ставить"  

Некоторые завили, что никакой связи с фильмом, ведь Любовь Полищук и Александра Назарова ушли из жизни с разницей в десять лет. "Нет никакого проклятия у этого сериала, просто стечение обстоятельств", "Полищук лет 10 назад умерла, Назарова все-таки возраст.", – отметили такие.  

На данный момент известно, что звезда "Прекрасной няни" подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в глубокой коме. Лучшие врачи делают все возможное, чтобы помочь Анастасии.

В клинике, где находится Заворотнюк, оказывают качественную помощь "по европейским и американским методикам, делают все виды операций на головном мозге для онкологических больных", а "лечение тяжелых пациентов не останавливается и в состоянии медикаментозной комы",  рассказал сайту "Комсомольская правда" источник в медицинских кругах. 

Такое лечение стоит не дешево. Первый взнос при госпитализации больных с раком начинается с€8 тысяч, отмечает URA.RU. На эту сумму у пациента берут анализы, ему проводят исследования, а может, даже операции. 

За пребывание в палате реанимации нужно уплатить от €1 тыс. в сутки. Если Анастасия Заворотнюк попала в эту клинику на прошлой неделе, то лечение уже обошлось тысяч в €20 тысяч, предполагает "Царьград".


Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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