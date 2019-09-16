Актриса по-прежнему находится в глубокой коме

К общему тяжелому состоянию Анастасии Заворотнюк добавилось то, что у нее, помимо пневмонии развилась еще и полиорганная недостаточность.

Ранее у звезды сериала "Моя прекрасная няня" возникла пневмония. Это произошло из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которому ее подключили, отмечает телеграмм-канал Mash.

Эти осложнения протекают на фоне тяжелой болезни. Недуг отказались лечить в польской клинике, где недавно находилась актриса.

В московской больнице, где лежит Анастасия, прервали ее интенсивную терапию. Муж и мама Заворотнюк постоянно дежурят возле нее.

Ранее стало известно, что ослабленный организм артистки не может бороться с тяжелой болезнью – раком мозга. После того как ей диагностировали воспаление легких, врачи ввели звезду в медикаментозную кому.

Улучшений в состоянии артистки не предвидится. На днях один из реаниматологов сказал, что ее шансы выздороветь крайне малы.

Полиорганная недостаточность развивается в результате одновременного или последовательного нарушения функций нескольких органов. В большинстве случаев она является терминальной стадией тяжелых заболеваний, в том числе и последних стадий рака.