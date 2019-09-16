Будущее артистки весьма печально, но шансы на выздоровление есть

Весы жизни Анастасии Заворотнюк стремительно идут вниз. Как показали карты, звезда сериала "Моя прекрасная няня" долго не проживет. У нее по карме линия жизни не длинная, сообщила "Утру" таролог и ясновидящая Галина Янко.

По словам ведуньи, звезда сама по себе очень хваткая – всего, что она когда-либо планировала, ей удавалось достичь. И то, что делала в жизни, приносило ей плюсы, но не все.

Ее теперешняя болезнь связана с проклятием. Анастасия накликала его тем, что когда-то увела мужчину из семьи. Это одна лишь часть негатива, который отразился на ее здоровье, рассказала таролог.

Болезнь вызвана порчей. Человек, который навел ее, сделал это специально, чтобы довести артистку до могилы. Кто это, сейчас сказать весьма сложно, отметила ясновидящая.

Актриса – весьма строптивая женщина, и этот человек, скорее всего, ей знаком. Между ними в течение какого-то время шла тихая война.

Мысли Заворотнюк сейчас, несмотря на состояние, полностью направлены на то, чтобы все же постараться и как можно дольше задержаться на этой земле. Из этого кризиса она выйдет, но позже ее состояние ухудшится снова.

Но ни молитвы, ни жизнелюбие звезды не сыграют большой роли – сейчас полностью надежда на врачей и на правильный подбор медикаментов, подчеркнула Галина Янко. Пока организм артистки не воспринимает некоторые методы лечения, что усугубляет процесс выздоровления. Конечно это не 100%-е излечение, но шансы на выход именно из данной ситуапции есть, они равны 65%, заверила таролог.