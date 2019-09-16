Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как муж впавшей в кому Заворотнюк переживает слухи о ее скорой смерти

Как муж впавшей в кому Заворотнюк переживает слухи о ее скорой смерти
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: www.globallookpress.com
Муж и мама звезды "Прекрасной няни" постоянно дежурят в клинике, где актриса лежит в коме. Супруг тяжело переживает слухи о скорой смерти артистки, распространяющиеся вот уж несколько дней

Чтобы быть рядом с любимой супругой, Петр Чернышев оставил работу. Он не будет выступать в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", его уже заменил другой. Фигурист не может думать ни о чем, кроме здоровья Анастасии Заваоротнюк, сообщили ранее его коллеги.

В субботу, 14 сентября, муж и мать Анастасии приехали в больницу. Они были очень взволнованы, что и понятно, ведь у актрисы обнаружена, по некоторым данным, четвертая стадия рака головного мозга.

После того как звезда сериала "Моя прекрасная няня" поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Согласно некоторой информации, у нее произошел отек мозга, а на фоне истощенности еще и началось воспаление легких.

Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться. Они прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь актрисе, но пока улучшений в ее состоянии не наблюдается. Мало того, у нее развилась пневмония и полиорганная недостаточность. 

Известный продюсер Андрей Разин написал в соцсети, что медики не пускают к Анастасии никого, кроме мужа. По их прогнозам, ей осталось недолго – всего несколько дней. От семьи Анастасии пока никаких сообщений не поступало.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поженились в сентябре 2008 года. В октябре 2018-го у супругов родилась дочь Мила. 

Фоторепортаж
Заворотнюк перестала самостоятельно дышать
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Названа дата объединения России и Белоруссии

Раскрыты детали плана по интеграции

Киев отказался от расследования по делу МН17

Выяснилось, почему Незалежная так легко отдала важного свидетеля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей