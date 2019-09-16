Муж и мама звезды "Прекрасной няни" постоянно дежурят в клинике, где актриса лежит в коме. Супруг тяжело переживает слухи о скорой смерти артистки, распространяющиеся вот уж несколько дней

Чтобы быть рядом с любимой супругой, Петр Чернышев оставил работу. Он не будет выступать в ледовом шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", его уже заменил другой. Фигурист не может думать ни о чем, кроме здоровья Анастасии Заваоротнюк, сообщили ранее его коллеги.



В субботу, 14 сентября, муж и мать Анастасии приехали в больницу. Они были очень взволнованы, что и понятно, ведь у актрисы обнаружена, по некоторым данным, четвертая стадия рака головного мозга.

После того как звезда сериала "Моя прекрасная няня" поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц, ее ввели в состояние медикаментозной комы. Согласно некоторой информации, у нее произошел отек мозга, а на фоне истощенности еще и началось воспаление легких.

Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться. Они прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь актрисе, но пока улучшений в ее состоянии не наблюдается. Мало того, у нее развилась пневмония и полиорганная недостаточность.

Известный продюсер Андрей Разин написал в соцсети, что медики не пускают к Анастасии никого, кроме мужа. По их прогнозам, ей осталось недолго – всего несколько дней. От семьи Анастасии пока никаких сообщений не поступало.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев поженились в сентябре 2008 года. В октябре 2018-го у супругов родилась дочь Мила.