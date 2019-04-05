"Губы уплыли": Заворотнюк обругали за пластику

Вид "прекрасной няни" после родов не понравился фанатам

На днях Анастасия Заворотнюк отметила день рождения. После этого она показалась в новом облике. Снялась одна, со знакомыми и с известной телеведущей Анфисой Чеховой, а полученные кадры выложила на своей странице в Instagram. Однако не всем фанатам понравилось то, как выглядит актриса.

На двух фото звезда экрана изображена в черном платье, которое подчеркнуло ее талию. На одном – в пальто с меховой опушкой. Под снимками она рассказала, где находилась.

"На днях побывала на открытии нового ювелирного салона в прекрасном городе Ереване", - сообщила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 4 Апр 2019 в 2:03 PDT

Фанаты, рассмотрев кадры, тут же поделились впечатлениями. Мнения сильно разошлись. Одним пришелся далеко не по вкусу вид "прекрасной няни". Ее обвинили в ненатуральности:

"А что с лицом?.. Вообще не Вы! Еще и губы "уплыли", как у Алентовой. Зачем так перебарщивать с пластикой?" "Явно перебор. Зачем портить то, что уже дано и никем не оспаривается", "Красота изменилась. Другой стала. Как все. Жаль. Красивее была".

Другие решили, что актриса использовала программу по коррекции снимков.

"Интересно, это пластика или фотошоп?", "Настя, Вы от природы такая красотка! Не хочу обидеть, но зачем свою естественность и красоту корректировать фотошопом? Вторая фотка – маска Барби... ну не надо так, ну зачем",

– возмущались они. Зато остальным все понравилось, и они осыпали звезду комплиментами: "Просто куколка", "Шикарно выглядите", "Вы великолепны! Всегда оставайтесь такой яркой и очаровательной", "Королева Анастасия! Несравненная!.. обалденно красивая!"

Не позябыли и о том, что недавно актриса родила третьего ребенка. "Какая красивая мамочка", "Расцвели от материнства, сама женственность", – отметили фолловеры.

Почти никто не знал о беременности звезды до тех пор, пока она сама не опубликовала в Instagram новый снимок. На нем Анастасия Заворотнюк показана с мужем Петром Чернышевым и их дочкой Милой. Актриса говорила, что не хотела распространяться о своем интересном положении. Даже старшие дети "прекрасной няни" узнали о беременности мамы, когда она уже находилась на пятом месяце.

Между тем не так давно актриса делилась секретами личной жизни. Она рассказала, что собиралась загулять.

В прошлом году в дом Анастасии Заворотнюк проникли грабители. Они вынесли драгоценности и деньги.