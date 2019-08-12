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Должнице Заворотнюк запретят выезжать из России

Должнице Заворотнюк запретят выезжать из России
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
"Прекрасная няня" попала в черный список

Анастасии Заворотнюк не повезло. Ей хотят закрыть выезд за границу. Как сообщил один из адвокатов артистки, из-за долга.

Немалые деньги накопились за то время, пока шли судебные разбирательства, пояснил StarHit Виктор Пастернак. И добавил, что "Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет".

История с долгом длится уже несколько лет. Заворотнюк взяла валютный кредит, но из-за падения курса рубля не смогла вовремя расплатиться. В 2018 г. ей удалось подписать мировое соглашение с банком. Однако приставы, не получившие от артистки исполнительский сбор – более чем 1,6 млн руб., – хотят взыскать деньги через суд. Заседание уже назначено – оно пройдет в сентябре. 

Сама "прекрасная няня" и ее представители считают, что ничем страшным данная ситуация не грозит. У звезды нет проблем, все хорошо, заявила ее пресс-секретарь, просто уделять много времени разбирательствам та сейчас не может – у нее маленький ребенок. Актриса действительно не унывает – она "предается воспоминаниям", как снималась "с Хрюшей 10 лет назад".

В октябре прошлого года Анастасия стала мамой в третий раз. У них с мужем – фигуристом Петром Чернышевым – родилась дочь.  То, как выглядит "прекрасная няня" после родов, не понравилось фанатам. Они обвинили актрису в увлечении пластикой. 

Ранее с Заворотнюк случилось другое происшествие. Из дома артистки вынесли драгоценности и деньги. Но и тогда она не упала духом – спустя время рассказала, как будет скоро гулять.

Полина ДОРОЖКИНА
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