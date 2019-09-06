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Заворотнюк решила открыть правду о раке

Заворотнюк решила открыть правду о раке
Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
"Прекрасная няня" скоро расскажет о своем здоровье

Анастасия Заворотнюк собирается дать интервью. Пока она решает, какому из СМИ расскажет о своем здоровье, сообщил концертный директор звезды.

"Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов", – заявил Nation News Стас Христов. И добавил, что "это не слух" – очень скоро появится информация о программе с участием артистки.

Заворотнюк "выбирает, где будут более лояльные условия", отметил концертный директор. Сам он ничего комментировать на будет.

Ни сама Анастасия, ни ее муж – фигурист Петр Чернышев – не комментируют слухи о болезни звезды. Ходили слухи, что супруг перестал тренироваться, чтобы постоянно находиться рядом с артисткой.

Однако, как стало известно из Instagram, он участвовал в ледовом шоу коллеги – Татьяны Навки. Юморист Михаил Галустян поместил на своей странице фото спортсменов и поблагодарил за "отличное шоу".

В конце августа заговорили, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружено онкологическое заболевание. Сама она не опровергала и не подтверждала эту информацию, а на прямой вопрос о здоровье ничего не ответила

Анастасия Заворотнюк перестала бывать на светских мероприятиях в апреле. Кроме того, были отменены спектакли с ее участием в театре, напоминает "МИР24".

В октябре 2018 г. артистка в третий раз стала мамой. Она скрывала беременность и некоторое время молчала о рождении еще одной дочери.

Полина ДОРОЖКИНА
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