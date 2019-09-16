Процедура может спровоцировать появление смертельных болезней, но научных подтверждений этому нет

Актриса Анастасия Заворотнюк продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. Некоторые специалисты и фанаты предположили, что к развитию рака мозга привела процедура ЭКО, которую по слухам, артистка сделала себе. Заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова рассказала об опасностях этой процедуры.

По ее словам, женщина подвергается сильной гормональной атаке, что действительно повышает риск развития смертельного заболевания. Однако доказательств в пользу этой теории пока недостаточно.

"Предварительные данные говорят о том, что повышается риск заболеть раком молочной железы, раком яичников и раком головного мозга. Но на данном этапе говорить о статистической достоверности результатов и делать однозначные выводы нельзя",

– цитирует Богданову телеканал "360".

Главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев придерживается другой точки зрения. По его мнению, ЭКО является полностью безопасной процедурой и само по себе не может вызвать серьезных осложнений.

Ранее стало известно, что ослабленный организм Анастасии Заворотнюк не может бороться с тяжелой болезнью – раком мозга. После того как ей диагностировали воспаление легких, врачи ввели звезду в медикаментозную кому.

Улучшений в состоянии артистки не предвидится. На днях один из реаниматологов сказал, что ее шансы выздороветь крайне малы.