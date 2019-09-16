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Цымбалюк мешает: Шаляпин тайно встречается с любовницей

Цымбалюк мешает: Шаляпин тайно встречается с любовницей
Прохор Шаляпин. Фото: instagram.com/shalyapin_official
Пара вместе покупала вещи для ребенка

Минувшие выходные Прохор Шаляпин провел без Виталины Цымбалюк-Романовской. Музыканта засняли с Татьяной Гундаревой в детском отделе магазина. Скорее всего, они вместе выбирали одежду для сына Гундаревой. Отцом мальчика, по слухам, является именно певец.

Как пишет "Комсомольская правда", Виталина в шоке от сложившейся ситуации и препятствуют общению Прохора с сыном.

"Мы с ним ходим по магазинам, Прохор покупает сыну подарки. Пусть это и не очень дорогие подарки, но для меня важнее, что он тянется к Федору. Теперь Виталина начала Прохора еще сильнее контролировать. Нам все труднее встречаться. Мы даже думаем снять квартиру в другом районе",

– рассказала бывшая любовница Шаляпина.

По ее словам, бывшая супруга Армена Джигарханяна мешает ей и сыну общаться с Прохором, поэтому они ищут новое жилье подальше от нее. Гундарева предполагает, что Цымбалюк-Романовская могла сделать приворот на Прохора Шаляпина.

Ранее "Утро" рассказывало о том, что Джигарханян отправился на отдых за границу вместе с бывшей Казаченко. 

Дарья ПЕТРОВА
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