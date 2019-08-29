"В курятнике ночевал": лохматого Шаляпина подняли на смех

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Прохор Шаляпин наслаждается отдыхом на круизном лайнере, но не забывает о своих подписчиках и регулярно выкладывает фотографии. Последний снимок улыбающегося любовника Цымбалюк-Романовской, похоже, был сделан при сильном ветре – волосы звезды разлетелись в разные стороны.
Забавная прическа Прохора Шаляпина поклонников только рассмешила, некоторые написали, что с трудом узнали любимого артиста.
"Проша ты в каком курятнике ночевал", "Домовенок Кузя", "Рассмеялась, глядя на фото", "На незнайку похож", "Лохматый домовенок. Шутник. Совсем не похож на элегантного Прохора Шаляпина", "Чебурашка", "Какой смешной",
– написали музыканту в Сети.
В путешествие Шаляпин отправился в одиночестве, но похоже, что в отношениях с Цымбалюк-Романовской у них все хорошо: на днях пианистка выложила фотографии с романтической фотосессии. Тогда поклонники пары предположили, что влюбленные поженились. Ранее им досталось за секс "со стариками".
До этого бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала о ребенке от Прохора Шаляпина.
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