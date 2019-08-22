Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Противны": Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую упрекнули за секс со стариками

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Бывшую жену Джигарханяна сравнили с животным

Прохор Шаляпин и Цымбалюк-Романовская продолжают выкладывать совместные фото, несмотря на многочисленные слухи об их расставании. Однако новые снимки уже не так радуют фанатов, как раньше. Под новым постом певца их обвиняют в связи со "старухами" и "стариками", намекая на интимные отношения Прохора с Ларисой Копенкиной и брак Виталины с Арменом Джигарханяном.

Больше всего досталось пианистке: преданные поклонницы Шаляпина не пощадили блондинку и указали ей на все недостатки: телезвезду сравнили с животным и консервной банкой.

"Лягушонка появилась", "Где Вы нашли тут красавицу? Обычная неработающая провинциалка", "Все хотят женщин без прошлого. А вы, Прохор, хотите консервную банку, которую открыли не раз", "Оба противны. Он специалист по старухам, она по старикам, за счет этого и пробились",

– эмоционально высказались в Instagram.

Прохору Шаляпину по-прежнему советуют избавиться от Виталины и найти себе другую возлюбленную, так как поверить в искренность бывшей жены Джигарханяна комментаторам не удается.

Ранее таролог рассказала о состоянии Армена Джигарханяна. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Иностранные следователи втихаря на Украине расследуют гибель "Боинга" MH17

По меньшей мере, три специалиста из Австралии тайно находятся в Незалежной

"Репетиция": над Донбассом подняли российский флаг

Дончане сделали свой выбор

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей