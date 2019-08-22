"Противны": Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую упрекнули за секс со стариками

Бывшую жену Джигарханяна сравнили с животным

Прохор Шаляпин и Цымбалюк-Романовская продолжают выкладывать совместные фото, несмотря на многочисленные слухи об их расставании. Однако новые снимки уже не так радуют фанатов, как раньше. Под новым постом певца их обвиняют в связи со "старухами" и "стариками", намекая на интимные отношения Прохора с Ларисой Копенкиной и брак Виталины с Арменом Джигарханяном.

Больше всего досталось пианистке: преданные поклонницы Шаляпина не пощадили блондинку и указали ей на все недостатки: телезвезду сравнили с животным и консервной банкой.

"Лягушонка появилась", "Где Вы нашли тут красавицу? Обычная неработающая провинциалка", "Все хотят женщин без прошлого. А вы, Прохор, хотите консервную банку, которую открыли не раз", "Оба противны. Он специалист по старухам, она по старикам, за счет этого и пробились",

– эмоционально высказались в Instagram.

Прохору Шаляпину по-прежнему советуют избавиться от Виталины и найти себе другую возлюбленную, так как поверить в искренность бывшей жены Джигарханяна комментаторам не удается.

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