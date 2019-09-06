Певица с мужем мечтали о сыне

Иосиф Пригожин стал гостем в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека". В студии также появилась супруга продюсера – Валерия. Они рассказали о совместной жизни и о народившемся малыше.

Как признаются знаменитости, они очень хотели сына, которого планировали назвать Егором. Забеременеть певице удалось, а вот выносить ребенка нет. Все из-за антибиотиков, которые она принимала из-за болезни. Вирус был настолько сильным, что Валерия считает, что чудом выжила.

"Однажды я заболела очень сильно гриппом. Это был сильнейший вирус. Я не знала, что я в положении. Оказалось, что была на втором месяце беременности. И я дала такую дозу антибиотика… Я не знаю, как бы я выжила, потому что я очень сильно заболела. И потом вот буквально через две недели после болезни я поняла, что в положении,

– поделилась откровением артистка.

Иосиф Пригожин добавил, что через две недели началось отторжение плода. Совместного ребенка у пары так и не появилось, а прибегать к "химии" они не хотят. Вместе они вырастили 6 детей: троих родила Валерия от своего супруга Александра Шульгина, трое появились у Иосифа Пригожина в предыдущих браках.

Ранее "Утро" показало сексуальное видео старшей дочери Валерии.