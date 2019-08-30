Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Огромные губы и крошечный нос: Валерия показала изуродованное лицо

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Сама знаменитость отрицает, что прибегала к помощи хирургов

Певица Валерии напугала поклонников видео с изуродованным лицо. На ролике, опубликованном в Instagram, у звезды очень маленький нос, огромные губы и очень выраженные скулы. От естественной красоты знаменитости ничего не осталось. Сама Валерия успокоила подписчиков: ее "уродство" получилось с помощью фильтра на смартфоне, к пластике она не прибегала.

Подписчики Валерии считают иначе. Они написали, что звезда очень скоро будут похоже на девушку из видео, так как они заметили на ее лице следы вмешательства хирургов. Артистка над подобными заявлениями только посмеялась и попросила всех сомневающихся прислать ей фото до и после операций.

"От реальности не сильно, ботексная, отличаетесь", "Губы, как у утки", "Вы после пластики практически такая и стали", "В каком месте естественное осталось? Все давно перекроено раз по 10", "Валерия, что вы с собой сделали? Страх какой", "Что за уродство",

– написали в Интернете. 

Комментаторы попросили Валерию не экспериментировать над своей внешность, ведь она, по их мнению, обладает природной красотой и выделяется на фоне "переделанных кукол".

В 51 год Валерии удается сохранять не только красивое лицо, но и идеальное тело. Звезда без стеснения демонстрирует стройные ноги в боди и позирует на пляже.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лукашенко нацелился на дружбу с США

Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы

Украинцы затаили дыхание: Крымский мост испытал рекордную нагрузку

Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей