Огромные губы и крошечный нос: Валерия показала изуродованное лицо

Сама знаменитость отрицает, что прибегала к помощи хирургов

Певица Валерии напугала поклонников видео с изуродованным лицо. На ролике, опубликованном в Instagram, у звезды очень маленький нос, огромные губы и очень выраженные скулы. От естественной красоты знаменитости ничего не осталось. Сама Валерия успокоила подписчиков: ее "уродство" получилось с помощью фильтра на смартфоне, к пластике она не прибегала.

Подписчики Валерии считают иначе. Они написали, что звезда очень скоро будут похоже на девушку из видео, так как они заметили на ее лице следы вмешательства хирургов. Артистка над подобными заявлениями только посмеялась и попросила всех сомневающихся прислать ей фото до и после операций.

"От реальности не сильно, ботексная, отличаетесь", "Губы, как у утки", "Вы после пластики практически такая и стали", "В каком месте естественное осталось? Все давно перекроено раз по 10", "Валерия, что вы с собой сделали? Страх какой", "Что за уродство",

– написали в Интернете.

Комментаторы попросили Валерию не экспериментировать над своей внешность, ведь она, по их мнению, обладает природной красотой и выделяется на фоне "переделанных кукол".

В 51 год Валерии удается сохранять не только красивое лицо, но и идеальное тело. Звезда без стеснения демонстрирует стройные ноги в боди и позирует на пляже.