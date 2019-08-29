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"Всегда в форме": Валерия оголила молодое тело

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
51-летней знаменитости удается сохранять идеальную фигуру

Певица Валерия проводит последние летние дни во Франции вместе со своей семьей. На отдыхе звезда не раз демонстрировала роскошную фигуру в купальнике. На одном из снимков артистка позировала на пляже. Рассмотреть все ее тело не удается – она прикрылась парео, но в кадр попадают стройные ноги знаменитости.

Поклонники гадают, как Валерии удается так молодо выглядеть в 51 год. По их мнению, ей нельзя дать больше 25 лет.

"Сколько Вам Валерия? 50... Этого просто быть не может! А в живую на концерте Вы еще моложе", "Валерия очень красивая, но настоящая...", "Вы красивы, как ангел, сошедший с небес", "Всегда в форме", "Как в 25 выглядите", "Ноги шикарные", "Вы прекрасны, как так можно выглядеть в 50 лет?!",

– расхваливают свою любимицу поклонники.

Во Францию с Валерией отправились ее мама, Иосиф Пригожин с дочкой и сыновья певицы. Один из них недавно женился на своей бывшей однокласснице. Событие стало настоящим сюрпризом для артистки, на свадьбе ее, как и родителей невесты, не было.

"Решил, если с Наташей преодолеют рубеж в пять лет, то тогда и устроят торжество. В противном случае зачем тратить большие деньги? В этом есть зерно",

комментировала певица свадьбу 24-летнего сына.

Также у Валерии есть старшая дочка – Анна Шульгина. Девушка сейчас занимается музыкальной карьерой и радует подписчиков сексуальными видео со своим участием. 

Дарья ПЕТРОВА
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