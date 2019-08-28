"Гигантский": Королева потерлась о перец Тарзана

Муж певицы показал внушительный размер

Наташа Королева сняла на видео свои развлечения с мужем Сергеем Глушко. Супруги проводят время в Италии, где увидели скульптуры в виде красных перцев. Сначала ради фото перчик оседлал Тарзан, а после к ним подошла Королева.

Певица задрала свое просвечивающееся платье, а после начала тереться о статую. "Какого-то гигантского размера. Присяду-ка я на перчик. А много перца не бывает", – говорит на камеру Королева и усаживается на статую, раздвинув ноги.

Поклонники Королевой смогли насладиться видом ее пышного бюста и на другом видео. На пляже артистка в бикини начала наклоняться так, что ее грудь едва не вывалились из лифчика.

Тарзан тоже не упустил возможности порадовать женщин и устроил съемку у стены. Обнаженный торс танцора привел в восторг многих поклонниц, некоторые из них пожаловались, что грудь мужа Наташи Королевой больше, чем у них.

"Стильный красавчик", "Красавец мужчина", "Любите волновать публику, хулиган", "Почему у него грудь больше, чем у меня?", "Какая грудь", "Похож на итальянца", "Грудастый такой",

– высказались подписчики.

Напомним, певица с супругом недавно отметили 16 лет совместной жизни, после чего отправились в Италию на медовый месяц.